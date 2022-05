Há dias, Ruben Amorim garantiu que não voltaria a falar em público sobre Islam Slimani, mas nesta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Portimonense, voltou a abordar o assunto do afastamento do avançado argelino.

«Em relação ao Slimani, é um assunto completamente encerrado. Já falámos disso em várias conferências de imprensa. Eu vou seguir o meu caminho e o meu caminho passará pelo o Sporting. Slimani não faz parte daquilo que eu penso que é a ideia para o próximo ano. Isso será tudo conversado com o Slimani e a direção. Para mim, como treinador, é um assunto encerrado», vincou o técnico do Sporting.

Amorim foi depois questionado sobre a reformulação do ataque para a próxima época. Sobre Tiago Tomás, lembrou que o jovem futebolista pode permanecer no Estugarda, já que o emblema alemão pode estender o empréstimo, mas também pode voltar. «É uma das hipóteses. E temos também o Rodrigo Ribeiro a aparecer. Olhando para ele, sabemos que num clube com esta dimensão e exigência de ganhar títulos sabemos que se calhar ainda é um bocadinho cedo, mas se calhar ganhamos tempo. Vamos olhar para tudo e escolheremos o plantel que achamos ser o melhor para iniciar a época.»