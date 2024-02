Os colegas do Sporting recorreram às redes sociais de Eduardo Quaresma para lhe dar os parabéns por uma grande exibição frente ao Sp. Braga, coroada com um golo e mais um par de excelentes intervenções.

Jeremiah St. Juste, que está quase a voltar e é potencialmente um concorrente de Quaresma pela posição na defesa, definiu a exibição do jovem português numa palavra. «Incrível», escreveu, com dois emojis de chamas.

«Bora, croquetes», escreveu Daniel Bragança, com três corações a saltar dos olhos, enquanto Matheus Reis foi mais efusivo: «És tu, c...», escreveu o defesa brasileiro.

Gyokeres reagiu também emojis: primeiro colocou um coração verde e noutra publicação insistiu nas chamas. Morita parabenizou os colega com três corações verdes.

Por fim Coates não deixou de brincar com o colega. Quaresma partilhou quatro fotos do momento do festejo do golo, em que saltam à vista os olhos muito abertos. O uruguaio publicou um emoji de olhos e a seguir... riu à gargalhada.