A goleada do Sporting ao Sp. Braga fica definitivamente marcada pelo golo de Eduardo Quaresma que saiu a jogar e foi à área minhota finalizar de forma exuberante. Ruben Amorim, no final do jogo, explicou os movimentos do jovem central.

«O Quaresma era muitas vezes o jogador livre, já o vimos fazer estas coisas, é muito dele, faz isto desde miúdo. Nada a ver com o treinador. É muita capacidade dele e a qualidade individual quando carrega a bola», destacou.

Logo a seguir ao golo de Quaresma, Seba Coates ensaiou um movimento semelhante, progredindo também pelo corredor central até à área contrária. «Não se vê muito, mas são as características que [os centrais] têm de ter, porque muitas vezes nas equipas grandes os centrais são organizadores. É uma característica que eles têm e de que nós precisamos muito», acrescentou.