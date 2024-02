Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV2, após a goleada aplicada ao Sp. Braga (5-0), em jogo da 21.ª jornada da Liga:



«Na primeira parte, o jogo muito dividido. O relvado não ajudou nenhuma equipa, a bola não colava tão bem. O Sp. Braga pressionava ao homem, mas com rotação, criámos muitas saídas. Numa recuperação e na primeira oportunidade, fizemos golo. O segundo golo é uma grande jogada do Quaresma. Com 2-0, começámos a defender sem bola porque para continuarmos a pressionar, teríamos de deixar homem para homem. Foi preferível assim.



No início da segunda parte tivemos dificuldads em encaixar na pressão. O Sp. Braga esteve muito bem e um golo poderia ter complicado. Marcámos e o Sp. Braga começou a cair. O resultado não espelha o que se passou no jogo. Foi muito parecido com o que se passou na Taça da Liga. Tivemos a eficácia que não tivemos nesse jogo.»



[Era importante libertar o Quaresma pela pressão que o Sp. Braga estava a fazer no Inácio]:



«Para estarem dois jogadores com o Viktor, algum tem de falhar em algum sítio. Havia três centrais para dois avançados, tentámos abrir para fazê-los correr. E tinha de ser quem sobrava a carregar a bola. Carregaram o Seba e o Quaresma que fez o golo, e menos o Inácio. Foi um jogo muito difícil. O Sp. Braga preparou muito bem o jogo. Não jogando tão bem, fomos eficazes e soubemos matar o jogo nos momentos certos.»



[Só vitórias em casa na Liga]: «Somos fortes a jogar em casa como uma equipa grande deve ser. Com o nosso público, estamos mais confortáveis. Na segunda volta do ano passado jogámos muito bem e não conseguimos estes resultados. A bola vai entrando, vamos continuando a fazer o nosso trabalho. É mérito da equipa, mas há fases assim em que as coisas correm bem.



Young Boys? Temos de fazer uma gestão da equipa. Para ganhar todos os jogos temos de fazer gestão. Hjulmand algo pesado, Morita ainda não está ao seu nível e o Pote jogou numa posição diferente que o obrigou a movimentos diferentes na pressão. Será fácil mostrar aos jogadores e preparar o próximo jogo.»