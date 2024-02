O avançado do Sporting, Francisco Trincão, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória na receção ao Sp. Braga (5-0), em jogo da jornada 21 da Liga:

«Muitos satisfeitos, queríamos ganhar e por muitos golos, portanto estamos satisfeitos.

Como se explica que esta seja a terceira vitória consecutiva do Sporting na receção ao Sp. Braga por 5-0? É criar oportunidade e concretizá-las. No último jogo não conseguimos, hoje conseguimos e estamos felizes.

[Análise à exibição do Sporting] Muito felizes, a minha exibição também tem a ver com o coletivo, os meus companheiros também me ajudam bastante. Estamos felizes, mas estamos já focados no próximo jogo.

[O que esperar do jogo com o Young Boys] Difícil, mas ainda vamos ter tempo para estudar o adversário, o mister vai dar-nos ainda a tática.

[Sobre o ambiente em Alvalade] Incrível, tinha dito ao Morita que assim vale a pena, gosto muito de ter todos presentes e dou-lhes uma palavra, apoiaram-nos do início ao fim.»