O Benfica está interessado na contratação de João Mário, como o Maisfutebol noticiou na sexta-feira, tratando-se de um jogador que agrada a Jorge Jesus desde que o orientou no Sporting.

Nesse sentido, e segundo foi possível saber, os encarnados têm desenvolvido conversas regulares com o Inter Milão, sabendo que o clube italiano só aceita negociar o internacional português por 7,5 milhões de euros. Nos últimos dias, aliás, o Inter rejeitou uma oferta do Besiktas pelo jogador de cinco milhões, por ser uma proposta insuficiente e da qual deu conhecimento ao Sporting.

Ora por isso, o Benfica está preparado para avançar com uma proposta exatamente de 7,5 milhões, sabendo que esse é o valor mínimo para garantir o médio.

O próprio João Mário, de resto, está desiludido com a forma como o Sporting conduziu o processo de compra do passe, após o final da última temporada, e está disponível para ouvir todas as ofertas.

Nesse sentido, Benfica e João Mário têm um princípio de acordo para o internacional português assinar por cinco anos, faltando apenas que a SAD encarnada feche negócio com o Inter Milão.

O problema, também como o Maisfutebol escreveu, podia estar numa cláusula de contrato de venda de João Mário ao Inter, a qual é interpretada pelo Benfica como sendo um direito de preferência a favor do Sporting e é interpretada pelo Sporting como uma cláusula antirrivais.

Ora a verdade é que há mais um argumento forte a favor do Benfica: a FIFA considera as cláusulas antirrivais ilegais.

De acordo com um processo decidido a 29 de janeiro de 2020, a que o Maisfutebol teve acesso, a FIFA castigou o Sporting com uma multa de 45 mil euros por ter incluído cláusulas antirrivais nos contratos de venda de Raphinha e Hernán Barcos.

Basicamente o Sporting tinha incluído cláusulas a determinar que a Liga Desportivo do Quito teria de pagar 30 milhões de euros ao Sporting se transferisse Hernán Barcos para um qualquer clube português até 30 de junho de 2021 e que Rennes teria de pagar 10 milhões de euros se transferisse Raphinha para FC Porto ou Benfica até 5 de setembro de 2024.

Ora a FIFA considerou que estas cláusulas são ilegais e que ao incluí-las num contrato o Sporting está a violar dois princípios: por um lado uma terceira parte está a influenciar uma transferência entre dois clubes, por outro lado não está a comunicar toda a verdade ao Transfer Matching System.

O Benfica tem esta decisão da FIFA, com cerca de um ano e meio, tomada já com Frederico Varandas na presidência leonina, como garantia que a razão lhe assiste e que tem caminho aberto para contratar João Mário, desde que chegue a acordo com o Inter e o Sporting não iguale a oferta.

Sendo certo que a decisão final terá sempre de João Mário que, como já se disse, já não encara o Sporting como opção e está nesse sentido disponível para ouvir todas as ofertas.