No testemunho que fez em tribunal a propósito do ataque a Alcochete, o central André Pinto falou também da reunião com Bruno de Carvalho, no dia 14 de maio, que antecedeu a invasão da Academia no dia a seguir.

«Foi sobre os desacatos no Aeroporto da Madeira, o presidente estava a falar mais vocacionado para o Acūna e o Battaglia.

Disse que tinha os adeptos a ligarem a perguntar onde é que eles viviam. Também falou com o William e com o Rui Patrício», começou por contar.

«Recordo-me de ele dizer que os jogadores não se podiam meter com os líderes da claque. O Acūna e o Bataglia tentaram explicar a forma como reagiram, disseram que tinham sido insultados.»

André Pinto confessou também que ficou algo confundido com o tom da conversa do antigo presidente do Sporting.

«O Bruno de Carvalho estava a repreender mas também estava preocupado, disse que estava a tentar acalmar. Depois foi quando perguntou se, independentemente do que se passasse, se estávamos juntos.»