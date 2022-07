Matheus Reis, jogador do Sporting, em declarações à SportTV1, após a vitória por 3-2 contra a Roma, em mais um jogo de preparação para a temporada 2022/23:



«Foi uma pré-época muito boa. Estamos muito focados. O mister tem cobrado bastante, mas com razão. Temos uma boa equipa e estamos a esforçar-nos para começar o campeonato com tudo e em busca dos nossos objetivos. A pré-época foi bem conseguida.



Hoje vencemos uma equipa muito boa, com um ótimo treinador e isso mostra que estamos num ótimo caminho.»



[Comentário ao facto de ter estado no onze do ano da Liga 2021/22]: «Acho que esta vai ser a época de afirmação. Cheguei ao Sporting depois de seis meses parado. Foi muito tempo sem jogar, mas consegui adaptar-me às ideias do mister e entendi a forma de jogar da equipa tanto a central como a lateral. Estar no 'onze' do ano foi o coroar de uma época boa. Espero que a próxima temporada corra ainda melhor. Sinto-me mais preparado. Estamos a evoluir como equipa, temos novas nuances e espero que seja uma temporada muito boa e com muitos títulos.»



[Reforços]: «A equipa tem-se reforçado muito bem. O mister traz reforços pontuais e quem chega, é um jogador de grupo e importante para a equipa. Temos uma equipa muito boa para começarmos a época da melhor forma.»