Hidemasa Morita foi oficializado como reforço do Sporting esta sexta-feira. O internacional nipónico confessou que desde que chegou a Portugal, mais precisamente ao Santa Clara em 2020, que ambicionava jogar nos leões.



«Desde que vim para Portugal que queria jogar no Sporting. É um clube muito grande e fantástico. Estou muito feliz. Sem dúvida que este é o maior desafio em toda a minha carreira. Estou muito feliz por poder juntar-me a este clube. O meu sonho sempre foi jogar a Liga dos Campeões, é inacreditável», disse aos meios de comunicaçao do clube verde e branco.



O médio de 27 anos deixou ainda elogios a Ruben Amorim, técnico dos vice-campeões nacionais, e garantiu estar preparado para jogar em qualquer posição do meio-campo.



«Ruben Amorim é inteligente e construiu uma equipa agressiva. Sinto-me confortável com isso e quero muito trabalhar com ele. Sinto-me muito bem tanto a seis como a oito, tenho confiança suficiente para ocupar as duas posições», concluiu.



Morita assinou pelo Sporting até 2026 e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.