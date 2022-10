«Os jogadores que vieram do Braga são muito pressionados aqui.»

A afirmação de Ruben Amorim após a derrota caseira do Sporting, foi recuperada neste sábado após o regresso dos leões às vitórias, diante do Casa Pia.

Paulinho, um ex-Sp. Braga iniciou a reviravolta do Sporting apenas três minutos depois de ter sido lançado no jogo e um dos jornalistas presentes na sala pediu-lhe um comentário à entrada do avançado e ao facto de ter sido decisivo para a vitória da sua equipa.

Amorim percebeu (claro está) a «dica» e reagiu com fair-play. «Essa foi muito bem metida, muito bem metida [risos]. A verdade é que eu aí não estive [bem], porque o Palhinha já esteve aqui e também foi do Sp. Braga. Também tenho os meus momentos. [O Paulinho] Foi um jogador que foi muito criticado. Hoje deu mais uma resposta, mas para mim é igual, porque ele sempre teve este esforço», começou por dizer o técnico leonino.

Apesar de ter reconhecido a boa entrada em campo do ex-jogador do Sp. Braga, Amorim recusou centrar a conquista dos três pontos nele, até porque, vincou, o Sporting já estava bem no jogo. «Ter feito um golo e a equipa ter marcado quando ele entrou é um pormenor para mim, porque a equipa podia ter feito golos antes durante o jogo», observou.