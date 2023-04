Gabriel Silva assinou contrato profissional com o Sporting, anunciou o clube.



O avançado, de 16 anos, representa os leões desde 2016 depois de ter começado a jogar no Pólo EUL e de ter representado ainda o Guia FC e o Imortal DC.



«Se me propuseram um contrato destes, é porque tenho qualidade e estão a apostar em mim. Agora tenho de fazer melhor para que acreditem ainda mais em mim e também ajudar o Clube», disse o internacional sub17, em declarações à Sporting TV.



Depois de ter anotado 46 golos em 31 jogos na época passada, Gabriel Silva já marcou por 11 vezes em 24 jogos na presente época.