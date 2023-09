O Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos na Academia de Alcochete, depois do empate (1-1) de domingo em Braga, tendo Ruben Amorim optado por deixar os titulares do jogo no Minho à parte, a fazer o habitual treino de recuperação física.

Os restantes jogadores trabalharam normalmente, às ordens de Ruben Amorim, numa sessão que contou com a ausência de doze jogadores, que estão a serviço das respetivas seleções. São eles Franco Israel (Uruguai), Gonçalo Inácio (Portugal), Ousmane Diomande (Costa do Marfim), João Muniz, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro (Portugal sub-19), Eduardo Quaresma e Dário Essugo (Portugal sub-21), Hidemasa Morita (Japão), Morten Hjulmand (Dinamarca), Geny Catamo (Moçambique) e Viktor Gyökeres (Suécia).

A estes há que somar o lesionado Jeremiah St. Juste, que continua entregue ao departamento médico, subindo para 13 as ausências no grupo de trabalho.

O plantel vai esta terça-feira gozar um dia de descanso, voltando a treinar na quarta-feira.