O Sporting despediu-se do campeonato com um goleada por 4-0 sobre o Santa Clara, em Alvalade. Com este triunfo, a formação leonina igualou os 85 pontos da época passada, com os quais foi campeão.

Bruno Tabata, aos 41 minutos, Pedro Porro, aos 51, Pablo Sarabia, aos 57, e Marcus Edwards, com um golaço aos 78 minutos, fizeram os golos do último jogo do campeonato.