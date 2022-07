Jeremiah St. Juste voltou a fazer apenas tratamento na véspera do Sporting defrontar a Roma de José Mourinho, em mais um teste exigente no estágio que os leões estão a realizar no Algarve.

O central foi, assim, o único indisponível no treino orientado por Ruben Amorim, na manhã desta segunda-feira, em Lagos.

O jogo com a Roma está marcado para as 20h00 desta terça-feira, mais uma vez no Estádio do Algarve.