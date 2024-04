Aos 38 minutos de jogo, cheira a goleada no Estádio Cidade de Barcelos. Pedro Gonçalves cruzou a bola para o interior da área onde surgiu o inevitável Viktor Gyökeres para o golo. A bola ainda bateu na trave antes de chocar com a cabeça de Andrew e finalmente entrar na baliza. Assim sendo, é atribuído como autogolo do guardião gilista e está feito o 4-0 no marcador.

