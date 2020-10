Luciano Vietto é baixa na convocatória do Sporting para o encontro de sábado, ante o Santa Clara, da quinta jornada da I Liga. A confirmação foi feita pelo treinador dos leões, Ruben Amorim, numa semana em que o argentino está a ser associado ao Al Hilal, da Arábia Saudita.

«O que posso confirmar é que o Vietto não está na convocatória. Até ser oficial, é jogador do clube. Todos na equipa do Sporting são importantes, mas desde o momento em que cheguei, por vezes levantam-se outros valores e não é uma parte. É o Sporting, o treinador, o Vietto. Enquanto treinador, posso afirmar que o Vietto não está na convocatória», afirmou Amorim, na conferência de imprensa de antevisão, na tarde desta sexta-feira, antes da partida para os Açores.

O técnico do Sporting insistiu que Vietto «ainda é jogador do Sporting», mas que não é uma eventual saída do sul-americano que vai deixar a porta «mais aberta» para, no imediato, recorrer a mais jogadores dos escalões jovens, desde a equipa sub-23 aos bês.

«Todos os escalões estão a ser alvo de avaliações. Agora, não é fácil substituir um jogador como o Vietto, um internacional, um jogador com experiência. A porta da equipa está aberta a todos os dos escalões mais baixos, mas têm de crescer ao nível da equipa principal. Não é por sair um que a porta está mais aberta. Requisito não é saída de alguém, mas a qualidade, o empenho e a forma de estar que este clube exige», concluiu.

O Santa Clara-Sporting joga-se a partir das 18 horas deste sábado (17h nos Açores).