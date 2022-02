Declarações de Matheus Reis, jogador do Sporting, na flash interview à Sport tv, após o empate (1-1), em casa do Marítimo:

«[Significado do prémio de homem do jogo e do resultado] Feliz pelo prémio, mas ofuscado pelo resultado. Viemos concentrados em busca da vitória, tentamos e lutamos até ao fim, mas infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos.

[O que faltou?] Um pouco de concentração no primeiro tempo, faltou entrar mais ligados na partida, mas depois conseguimos o empate, lutámos e estivemos por cima do jogo o tempo todo. Infelizmente, não conseguimos marcar.

[Bom momento no plano individual] Fico feliz, mesmo jogando a terceiro passar conseguir criar um desequilíbrio na frente. É isso que o mister me pede e tento fazer no jogo para tentar encontrar o desequilíbrio do adversário. Tem dado resultado e espero continuar a ajudar o Sporting a conquistar objetivos.

[Se o FC Porto ganhar, o título fica mais difícil?] Com certeza. Se eles ganharem fica muito mais difícil, mas não podemos deixar de acreditar. Temos o exemplo do ano passado, que era ao contrário e sabíamos o quão era difícil. Há muitas jornadas pela frente ainda e vamos acreditar até ao final.»