O Ministério Público acusou o jogador do Sporting Matheus Reis por ofensa à integridade física, avançou o Porto Canal, numa informação entretanto confirmada pelo Maisfutebol, na sequência de um incidente com um apanha-bolas menor de idade no clássico FC Porto-Sporting da 3.ª jornada da I Liga de 2022/23.

O incidente ocorreu no Estádio do Dragão, a 20 de agosto de 2022, e tem como queixoso o jovem que à data tinha 13 anos.

De acordo com o despacho, o lateral brasileiro agiu de forma «livre, voluntária e consciente com o propósito concretizado de ofender a integridade física» do referido apanha-bolas, num lance junto à linha lateral ao 34.º minuto do clássico.

«Quando o ofendido pousou no chão uma bola que ia entregar ao arguido, este acertou propositadamente com a sua cabeça e antebraço esquerdo contra o tronco do corpo».

De acordo com a acusação, Matheus Reis tinha plena consciência de que o apanha bolas era menor de idade e que o seu comportamento era «proibido e punido por lei».

De referir ainda que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou este caso a 15 de novembro de 2022, justificando a decisão no testemunho do árbitro do jogo, Nuno Almeida, que alegou não ter visto todo o contexto que envolveu este incidente.