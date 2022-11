O Sporting explicou nesta quarta-feira que Nuno Santos sofreu uma «entorse traumática no tornozelo direito» no jogo com o Eintracht Frankfurt.

O esquerdino saiu do relvado de Alvalade aos 29 minutos devido à lesão e junta-se assim aos também lesionados Daniel Bragança, Luís Neto e Hidemasa Morita.

De resto, como é habitual no dia seguinte aos jogos, os titulares fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel treinaram normalmente no relvado.