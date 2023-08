O Sporting anunciou a renovação de contrato com Pedro Gonçalves.

O médio/avançado de 25 anos passa a ficar ligado aos leões até 2027 (uma época adicional face ao contrato em vigor até agora) e mantém a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Em declarações aos canais do Sporting, Pote admitiu que o apoio dos adeptos pesou para prolongar a ligação aos leões. «É bastante importante. Sentimos muito isso e até comentámos no balneário que o estádio estava esgotado neste primeiro jogo [com o Vizela]. Para nós, depois de uma época não tão boa, eles darem-nos logo este apoio é muito motivador. Agradecemos muito, agora temos de estar muito bem para eles estarem connosco até ao fim. Sempre juntos.»

Recorde-se que após o jogo com o Vizela, Pedro Gonçalves não escondeu o desconforto para com as críticas que recebeu de adeptos nas redes sociais, tendo mesmo partilhado algumas delas com um agradecimento irónico.

Pedro Gonçalves chegou ao Sporting em 2020, tendo sido o melhor marcador da equipa de Ruben Amorim em duas das três épocas anteriores. «Aprendi a amar o Sporting», disse.

Esta é a segunda renovação confirmada pelo clube leonino nesta quarta-feira, depois da de Nuno Santos.