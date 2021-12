Pedro Gonçalves desperdiçou um penálti em Barcelos, mas Ruben Amorim tem a certeza que o atleta não vai abanar emocionalmente. O treinador explica que Pote tem características emocionais muito específicas.



«O Pedro, para o bem e para o mal, não pensa muito nas coisas. Obviamente que ele quer marcar e cada jogo é uma nova oportunidade. Podemos ir trocando o marcador dos penáltis. O Porro nunca falhou, por exemplo, mas mudámos o marcador porque ele batia sempre para o mesmo lado (risos). Depende de vários fatores. O Pote não está ansioso porque não faz parte do perfil dele», disse Ruben Amorim na conferência de imprensa de antevisão à visita a Pina Manique.



Em relação aos atletas da equipa B que têm sido chamados às últimas convocatórias, devido às várias baixas, Ruben fez a seguinte atualização.



«O Rodrigo Ribeiro baixou agora à B, o Marsá continua connosco e está cada vez melhor. O Geny também vai voltar à B, mas esteve a dois minutos de entrar em Barcelos, antes do golo do Nuno Santos. Eles, e outros, terão de andar de escalão para escalão, por necessidade nossa e porque eles merecem ter oportunidades.»



O mercado de janeiro não deverá trazer grandes novidades para Alvalade, apenas «um ou outro ajuste», confidencia Amorim. «Não vou pedir nenhuma prenda de Natal ao Hugo [Viana] ou ao presidente. Temos, aliás, já tudo planeado para a próxima época.»