Poucas horas após a derrota diante da Atalanta, o Sporting iniciou a preparação para o jogo diante do Boavista, com um treino ainda em território italiano.

Os jogadores que foram opção para Ruben Amorim no encontro de Bérgamo «fizeram recuperação na unidade hoteleira onde a equipa esteve instalada, enquanto os restantes treinaram no centro de treino do UC AlbinoLeffe», lê-se na nota publicada no site leonino.

Ao que foi possível saber, Pedro Gonçalves será reavaliado este sábado. O médio português lesionou-se no momento em que fez o 1-0 e Amorim admitiu que é «provável que seja uma lesão muscular».

O Sporting, diga-se, recebe o Boavista na noite de domingo, às 20h30, em jogo da 26.ª jornada da Liga.

Para amanhã está agendado novo treino às 10h30, na Academia Cristiano Ronaldo, sendo que a conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 26.ª jornada da Liga diante do Boavista FC, agendada para este domingo em Alvalade, arranca às 12h15 em Alcochete.