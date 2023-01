Declarações de Pedro Porro, autor do golo da vitória do Sporting, na flash interview da Sport TV, após o triunfo sobre o Vizela:

«Não foi dos nossos melhores jogos, mas conseguimos a vitória e isso é que é importante. Temos de aprender com os erros, corrigir o que temos feito mal e alimentar o que temos feito bem.»

[Festejou com os adeptos. É para ficar no Sporting?] «Não falo do mercado. Nem em ficar, nem para ir embora. Quis entrar no Sporting e sou feliz aqui.»