O defesa do Sporting, Ricardo Esgaio, em declarações na flash interview da SportTV após o empate frente à Juventus (1-1), que eliminou os leões da Liga Europa:

«Um sentimento triste, obviamente que queríamos passar e tínhamos todas as condições para passar, como ficou demonstrado. Não conseguimos o golo para ir para o prolongamento. O futebol é assim, às vezes é injusto.

[Custa ainda mais pela superioridade demonstrada? Claro que sim, como disse há pouco ficou comprovado que fomos superiores à Juventus em ambos jogos, apenas não conseguimos marcar mais golos. Dar a volta por cima e concentrar, na segunda-feira há outra luta para ganhar.

[Oportunidade para fazer golo] Obviamente que queria fazer golo, ninguém queria que fosse golo mais do que eu, mas acabei por falhar, é continuar a trabalhar para conseguir para a próxima.

[Lição a retirar] Acho que temos de começar a olhar para todas as equipas como fizemos com a Juventus, sem medo de ninguém. Tivemos mais intensidade, no nosso campeonato as equipas fecham-se contra nós, e vamos procurar melhorar nos aspetos que precisamos.»