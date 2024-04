Ruben Amorim foi questionado no final do clássico do Dragão novamente sobre a viagem a Londres a meio da semana, para negociar o seu futuro, e salientou que em nada influenciou o rendimento dos jogadores.

«Há coisas bem piores. Às vezes vemos jogadores a jogarem com tragédias bem piores e a renderem. Isto teve que ver com a abordagem ao jogo. Não conseguimos ter agressividade e qualidade que devíamos. O treinador mexeu mal nas peças no início. A minha viagem não teve nada que ver com o rendimento da equipa. Se tivesse ficado na Academia dois dias seguidos na minha folga se calhar tínhamos um rendimento melhor. Isso é subjetivo», rematou o treinador do Sporting, após o empate a dois golos frente ao FC Porto.