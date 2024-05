Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Estoril no Estádio António Coimbra da Mota:

[Permanência no Sporting é assunto arrumado?]

«Eu tenho contrato com o Sporting e não mudou nada. Quando tiver novidades, digo-vos. Eu também aprendo e é assim»

[Na semana passada, na conferência depois do jogo com o Portimonense, parecia estar com muitas dúvidas sobre se continuar no Sporting seria o melhor para si.... Até disse que pensava ‘e se corre mal’. Agora, ontem e também hoje parece estar mais convicto relativamente ao seu futuro no Sporting e até já faz planos para ser a equipa técnica mais vitoriosa do Sporting e para atacar o bicampeonato. O que é que mudou?]

«O que mudou é que eu aprendi que não vale a pena dizer se vai ou não acontecer. É dizer o que tenho, que é contrato com o Sporting. As coisas vão correr e depois há aquela coisa do futebol, em que não sabemos o dia de amanhã.

O que eu aprendi é que eu é que criei uma novela. O facto de não querer ser taxativo e de ser a primeira época em que tinha dúvidas: porque podíamos não ganhar nenhum título e aí eu sairia. Depois, porque há essa fase do ‘e se correr mal’. O que aconteceu foi que eu aprendi: sou novo e cometo muitos erros. Vocês às vezes dizem que eu comunico bem, mas tenho de ser muito melhor nessa abordagem porque tenho uma grande responsabilidade aqui e crio às vezes essa indecisão que pode não ajudar.

O que posso dizer é que sempre fui muito feliz aqui. Foi o primeiro ano em que pus em questão que poderia ser o momento de sair. Estou feliz aqui, não vou pressionar nada, não vou fazer nada e acontecerá o que tiver de acontecer. (…) É deixar a vida correr. Diria que o que mudou não foi o meu sentimento, mas a forma de abordar este assunto.»