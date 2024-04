Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio do Dragão após o empate frente ao FC Porto:

No início do jogo ajudámos o FC Porto a crescer. Não nos pressionou como em Alvalade. Nunca tivemos fluidez na primeira parte. O FC Porto foi mais agressivo nos duelos, fez dois golos. Faltou-nos alguma qualidade com a bola. Na segunda parte conseguimos esticar com o Viktor Gyokeres e com o Paulinho, começámos a meter mais velocidade. Conseguimos empurrar o FC Porto. Mesmo nos últimos minutos devíamos ter sido mais agressivos. Assim que fizemos um golo, a equipa acreditou toda. Não foi um jogo brilhante, mas ganhámos mais um ponto.»

[Sobre as apostas vindas do banco] «Agora é muito fácil. Também se pode dizer que já tinha pensado jogar mal uma parte do jogo e depois meter as peças certas para ganharmos mais um ponto. O Viktor Gyokeres tem de ter alguém responsável que lhe diga que qualquer dia parte-se todo. Depois, se calhar, temos um jogador que aos 28 anos pode não fazer o jogo todo. Tento proteger os meus jogadores. Quem não está a 100 por cento tem de por vezes ficar de fora.»

[Sobre a aposta de Gonçalo Inácio na ala esquerda] «Não tínhamos o Matheus Reis. O Nuno Santos pelos treinos sabia que ele ia sofrer muito com o Francisco Conceição. Foi uma abordagem à ideia do FC Porto para tentar vencer o jogo.»