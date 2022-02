O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Belenenses (4-1), em jogo da 20.ª jornada da Liga:

«O Belenenses é uma equipa do campeonato, tivemos sempre o domínio do jogo. Estamos nessa fase, em que qualquer remate é uma decisão. Fomos justos vencedores.

[Derrota do Benfica] O nosso foco é no nosso jogo, ficámos mais próximos do primeiro lugar, mas o que interessava era ganhar o nosso jogo, manter a dinâmica da Taça da Liga. Foi uma boa semana.

Os reforços são suficientes para chegar ao primeiro lugar? Não sabemos, só no fim. Acreditava nisso mesmo sem os reforços, o plantel agora sofreu ajustes, isso é normal. O que fizemos neste mercado já estava pensado, agora temos mais tempo para trabalhar. Estamos mais fortes.

[Estreia do Edwards] Sim, estreou-se com poucos treinos. Espero que se divirta, vai adaptar-se bem. O Tabata também entrou bem, o Sarabia, o Pote. Estamos todos preparados para dar o nosso melhor.»