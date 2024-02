Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com a União de Leiria para os quartos de final da Taça de Portugal:

[Sporting sem sofrer golos pelo segundo jogo seguido - a importância disto - e a competência de Franco Israel: o futuro está assegurado caso Adán saia?]

«Contamos com o Adán e não temos a intenção de deixar o Antonio. Tem feito excelentes exibições também por nós e foi muito importante neste trajeto com esta equipa técnica. Gostamos de não sofrer golos, porque é uma boa regra: estamos sempre mais perto de marcar. Não gosto de falar que marcamos sempre um golo, porque a única vez em que disse isso, nós não marcámos ao Sp. Braga. É um sinal também de competência da equipa, deixa-a muito mais concentrada mesmo quando os resultados estão 2 ou 3-0. Tudo é importante numa equipa grande, todos os pormenores contam e eu acho que nesse aspecto temos de melhorar. Ter apenas dois ou três jogos sem sofrer não é um bom sinal. Já tivemos jogos em que não demos nada aos adversários e sofremos um golo. Desta vez eles tiveram duas oportunidades claras. Numa, o Franco esteve bem e noutra falharam. Isso é um sinal de que temos de melhorar e não facilitar em certos momentos. (...) Vamos trabalhar nisso, porque o Sp. Braga marca muitos golos e nós não podemos sofrer em Alvalade.»

[Sobre Geny Catamo e Ricardo Esgaio]

«De acordo com o que o jogo pede, nós vamos trocando as características, porque um é mais defesa e o outro é mais ala. Com o FC Porto em casa, um jogo muito importante, foi o Geny que jogou. Às vezes não tem tanto a ver com ser um jogo mais ou menos difícil, onde vamos atacar mais. Tem a ver com as características: se ele tem de ir buscar o jogador mais alto, se tem de estar mais baixo, se fazemos linha de quatro a defender ou se só é preciso uma linha de três. Todos estes pormenores entram na ideia do treinador para cada jogo.»