O treinador do Sporting, Ruben Amorim, garante que vai sempre dar tudo em prol do clube. Questionado sobre se encontra razões para continuar a ter apoio no universo verde e branco apesar dos resultados negativos nesta temporada, o técnico leonino respondeu que crê que é pelo esforço que tem colocado.

«Não encontro razão nenhuma, acho que é notório que dei sempre tudo pelo clube e vou continuar a dar até ao último dia em que estarei aqui», começou por responder o técnico, na antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães.

Amorim concluiu a ideia depois: «Sei que não é eterno, mas acho que é óbvio, quando se olha, que somos coerentes no que fazemos. É notório na minha cara que o desgaste que os adeptos têm é o que eu tenho. Se não conseguimos melhores resultados é um pouco falta de sorte, de capacidade do treinador.»

