Ruben Amorim comentou neste domingo a despromoção recente de Gonzalo Plata à equipa B do Sporting.

O treinador leonino garantiu que as razões dessa decisão têm como objetivo tornar o internacional equatoriano num jogador melhor.

«É gestão de expectativas. Não esquecer que ele tem 20 anos. Acontecem muitas coisas na vida de um jogador e nós, treinadores e estrutura, temos de estar atentos a isso e tentamos gerir da melhor maneira, vendo o que é melhor para o jogador e sabendo que por vezes não acertamos», começou por dizer.

Amorim disse que a um jogador não basta ter qualidade para singrar no futebol. «O que queremos fazer é o melhor pelo Plata. Às vezes é subir, descer, ou ter ou não uma conversa com ele. Estamos a tentar fazer do Plata um grande jogador. Ele tem muito talento mas para ser um grande jogadores é preciso algo mais», concluiu.