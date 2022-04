O Supremo Tribunal Administrativo absolveu o Sporting no processo relativo às habilitações de Ruben Amorim como treinador.

O caso surgiu por altura da transferência do Sp. Braga para o Sporting, e motivou mesmo uma participação na Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), relativa à falta de habilitações para exercer então as funções de treinador principal na Liga.

O próprio Ruben Amorim tinha arriscado uma suspensão, mas foi ilibado logo pelo Conselho de Disciplina, que castigou o Sporting com um jogo à porta fechada.

Os leões apresentaram recurso, e foram ilibados posteriormente no Tribunal Arbitral do Desporto e no Tribunal Central Administrativo do Sul. Agora, perante novo recurso, o Supremo Tribunal Administrativo também absolveu o emblema leonino.