São sete pontos de vantagem com 15 em disputa, e um título que parece estar cada vez mais perto. Ainda assim, Ruben Amorim não baixa a guarda e lembra todos os dias os jogadores do Sporting de que a Liga ainda não está garantida.

Na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Vitória de Guimarães, o técnico leonino garantiu que ainda não dá para relaxar, apesar dessa tal vantagem pontual para o Benfica.

«Nós andámos aqui o ano inteiro a dizer que podíamos ser campeões, mas todos os dias lhes digo [aos jogadores] que ainda podemos perder o campeonato. O trabalho do treinador é perceber a dinâmica e tentar direcionar para onde queremos que os jogadores pensem, digamos assim. Sempre acreditámos no título, sempre me foquei nisso, neste momento lembro os jogadores de que podemos perder», afirmou.

«Isso não é ter um pensamento negativo, é simplesmente deixar aquela ansiedade positiva para levarmos os jogos a sério e percebermos que tudo é possível no futebol. Vamos ficar convencidos disso quando estivermos no último minuto de jogo e com uma vantagem de dois golos apenas a precisar de um empate. Aí vamos relaxar um bocadinho. Até lá, tudo pode acontecer», acrescentou.

Na última terça-feira, a equipa verde e branca teve uma receção em festa em Alvalade, depois do triunfo em Famalicão, e Amorim agradeceu esse gesto dos adeptos. No entanto, também aí preferiu pôr água na fervura.

«Ficámos muito felizes. Era difícil explicar aos adeptos que ainda não acabou, temos tempo de fazer a festa quando tivermos de fazer a festa. Mas é difícil controlar, os adeptos estão muito confiantes, quiseram demonstrar esse carinho. Na última vez que estivemos nesta situação havia a covid-19, agora é uma sensação diferente. Eles sabem que ainda há muito para fazer e quiseram demonstrar o carinho. Ficamos felizes com isso.»