O sorteio da fase de grupos da Taça da Liga decorreu, esta quinta-feira, na Alfândega do Porto.



Os cabeças de série, ou seja, Sporting, Sp. Braga, Benfica e FC Porto ficam isentos na primeira jornada devido às participações nas provas da UEFA.



Lembre-se que a final four vai ser jogada em Leiria pelo segundo ano seguido. A primeira meia-final entre o vencedor do grupo A e o vencedor do grupo D está agendada para dia 25 de janeiro e a segunda meia-final, entre os vencedores dos grupos B e D, joga-se a 26 de janeiro.



A final da prova está marcada para dia 29 de janeiro.





Assim ficaram definidos os grupos:



Grupo A



Sp. Covilhã

Vitória

Benfica



Grupo B



Penafiel

Famalicão

Sporting



Grupo C

Boavista

P. Ferreira

Sp. Braga



Grupo D



Rio Ave

Santa Clara

FC Porto





O calendário:

Jogos do grupo A: Covilhã-V. Guimarães, Vitória de Guimarães-Benfica e Benfica-Covilhã

Jogos do grupo B: Famalicão-Penafiel, Sporting-Famalicão e Penafiel-Sporting

Jogos do grupo C: Paços de Ferreira-Boavista, Braga-Paços de Ferreira e Boavista-Braga

Jogos do grupo D: Rio Ave-Santa Clara, Santa Clara-FC Porto e FC Porto-Rio Ave