Roger Fernandes, jogador do Sp. Braga, tornou-se neste sábado no jogador mais jovem de sempre na Liga, ao entrar no jogo com o Sporting, ainda com 15 anos e 266 dias.

O jovem extremo arsenalista destronou do topo um ‘leãozinho’ lançado por Ruben Amorim na época passada: Dário Essugo, que tinha 16 anos e seis dias quando se estreou no campeonato.