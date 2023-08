O Manchester City está a negociar a contratação de Matheus Nunes, tendo apresentado uma nova proposta de 60 milhões de euros ao Wolverhampton e contando com a vontade do jogador, que já chegou a acordo com o campeão inglês.

Ora por isso a transferência do internacional português tem pernas para andar e deixa o Sporting a esfregar as mãos de satisfeito. Isto porque a SAD leonina vai receber uma verba importante no caso do negócio se concretizar.

Antes de mais, quando vendeu Matheus Nunes ao Wolverhampton por 45 milhões, o Sporting ficou com dez por cento de uma futura mais valia. A mais-valia neste caso será de 15 milhões de euros, e à SAD leonina caberá um valor de 1,5 milhões.

A isto há a que acrescentar o mecanismo de solidariedade. Matheus Nunes esteve no Sporting durante três épocas e meia, o que corresponde a 1,75 por cento do valor total da transferência. No caso de se confirmarem os 60 milhões, a SAD leonina encaixa então 1,05 milhões, que somados aos 1,5 milhões da mais-valia dá então o valor total de 2,55 milhões de euros.