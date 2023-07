Os 60 milhões de euros que o PSG pagou pela contratação de Manuel Ugarte transformam o médo uruguaio na sexta maior venda da história da Liga Portuguesa. Com estas cifras, comunicadas pelo Sporting à CMVM, Ugarte torna-se também a segunda maior transferência da história do Sporting, só batida por Bruno Fernandes, que entretanto já atingiu os 65 milhões.



O topo da lista é liderado por quatro jogadores do Benfica, seguindo-se então as duas maiores vendas de sempre de Sporting. O FC Porto, crónico rei das vendas no início do século, surge apenas no sétimo lugar.



Confira as maiores vendas do futebol português na galeria associada ao artigo (foram contabilizadas as transferências de valores iguais ou superiores a 40 milhões de euros).