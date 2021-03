Ser vacinado contra a covid-19 e ir a um jogo de futebol podem ser acontecimentos simultâneos para os adeptos do Zenit.

O clube de São Petersburgo anunciou que todos espectadores com mais de 18 anos presentes nos jogos em casa até ao fim da época podem ser vacinados com a Sputnik V.

A campanha começa já este sábado e os adeptos que quiserem a vacina só precisam de levar o passaporte e o cartão de saúde e ser observados por um médico no local para aprovação da vacinação.

Supporters attending our next and all future home matches this season will be able to get their #SputnikV COVID-19 vaccination at the Gazprom Arena



📰 https://t.co/GUVKhhzdQ6 pic.twitter.com/QdgzUMjPYw