O selecionador nacional de sub-17, Filipe Ramos, reconheceu que a Alemanha foi superior a Portugal na primeira jornada do Grupo C do Campeonato da Europa da categoria, mas considerou que a goleada por 4-0 foi pesada para a equipa das Quinas.

«Temos de dar os parabéns à Alemanha, porque foi melhor do que nós. Houve alguns momentos em que estivemos por cima, mas eles mereceram. Os números são exagerados, não conseguimos fazer um golo», afirmou, citado pela agência Lusa.

«Fiquei com a sensação que até ao primeiro golo foi equilibrado, mas sofremos o primeiro e depois o segundo, que nos marcou. Na segunda parte, tentámos voltar ao jogo, mas sofremos o 3-0. Alguns momentos foi mais com o coração, mas faz parte do crescimento», completou.

Filipe Ramos sublinhou que Portugal ainda está «dentro do torneio» e frisou que o caminho para o sucesso é o «trabalho».

«Temos de preparar o jogo com a Escócia, que também não está fora. Vai ser mais um jogo difícil e temos de recuperar animicamente para podermos vencer», concluiu.

Portugal defronta os escoceses, que na primeira ronda perderam com a França, no próximo sábado.