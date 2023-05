A seleção portuguesa entrou da pior forma no Campeonato da Europa de Sub-17, ao ser goleada pela Alemanha, por 4-0, esta quarta-feira, em Debrecen, na Hungria, em jogo da primeira jornada do Grupo C.

Na estreia na prova, a equipa das Quinas protagonizou uma exibição muito pobre. Os alemães evidenciaram-se e mostraram uma superioridade tremenda no plano físico, tendo também aproveitado os erros da equipa liderada por Filipe Ramos.

A formação lusa não conseguiu travar a velocidade dos germânicos nem lidar com as constantes variações de flanco do adversário e perdeu duelos frequentemente. Ao intervalo, Portugal não tinha qualquer remate enquadrado e o melhor que conseguiu foi atirar por cima da baliza na sequência de um livre.

Dois minutos depois da meia hora, a Alemanha abriu o marcador. Rayhan Momade falhou o atraso e ofereceu a bola a Noah Darvich, que ultrapassou Gonçalo Oliveira, antes de rematar para o poste mais distante e bater Gonçalo Ribeiro.

O segundo golo foi mais uma prova da imponência física dos alemães. Na sequência de um pontapé de canto de Hermann, Almugera Kabar saltou mais alto no meio dos defesas lusos e cabeceou a meias com o ombro para dilatar a vantagem germânica (39m).

Ao intervalo, Filipe Ramos operou duas substituições, Portugal até entrou melhor e esboçou uma reação, mas a Alemanha voltou a marcar.

Após um cruzamento a partir do corredor esquerdo, a defensiva lusa foi lenta a reagir, Darvich assisitiu Robert Ramsak e o avançado do Bayern, com um drible sobre João Fonseca, colocou-se em posição privilegiada para fazer o 3-0, que arrumou com a discussão pelo resultado.

A partir de então, o ritmo caiu e Portugal só conseguiu ameaçar os germânicos já no período de descontos, quando estava a correr mais riscos. Ora, foi precisamente nessa altura que a Alemanha aproveitou para fixar o resultado final.

Aos 90+4m, Brenner rematou para defesa de Gonçalo Ribeiro e Ramsak, na recarga, bisou.

A seleção portuguesa, duas vezes campeã em sub-17 (2003 e 2016), defronta a Escócia no próximo sábado, novamente em Debrecen, a partir das 14h00.

Nesta primeira jornada do Grupo C, os escoceses perderam com a França (3-1), carrasco de Portugal no último Europeu.