O campeonato da Europa de sub-17 começa esta quarta-feira, na Hungria, e entre as 16 seleções em competição está Portugal, inserido no Grupo C, com França, Escócia e Alemanha.

Desde 2002, quando a prova se passou a disputar no escalão de sub-17, a seleção das quinas já se sagrou campeã da Europa por duas ocasiões (em 2003 e 2016) e teve também dois jogadores eleitos como os melhores do torneio.

Miguel Veloso (2002, representa atualmente o Hellas Verona de Itália) e José Gomes (2016, representa o Universitatea Cluj da Roménia) foram distinguidos como «Golden Players», numa lista restrita onde contam alguns jogadores que se confirmaram como certezas do futebol mundial e outros que foram promessas adiadas.

Este prémio deixou de ser atribuído em 2017, quando a UEFA passou a eleger o onze ideal do torneio, mas até então há nomes de respeito entre os distinguidos: de Rooney e Fàbregas até Kroos e Jadon Sancho.

