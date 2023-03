O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, salientou o empenho dos jogadores neste estágio de preparação para os jogos particulares com a Roménia e a Noruega.



«São os primeiros dias depois de muito tempo de ausência. Tem corrido bem, os jogadores têm-se mostrado empenhados, recetivos às nossas ideias»,disse o técnico, ao Canal 11.

A equipa das «Quinas» treinou, no final da tarde desta quinta-feira, no estádio do Steaua, em Bucareste, palco do encontro de preparação diante da congénere romena na sexta-feira, encarando a Noruega na terça-feira.

«Em jogos particulares podemo-nos dar ao luxo de experimentar coisas novas sem correr o risco de os pontos nos fazerem falta. Temos uma margem maior para testar e também é o que vamos fazer neste jogo», sublinhou Rui Jorge.

Sobre as diferenças no estilo de jogo dos próximos dois oponentes, o selecionador destacou o ataque rápido da Roménia e o jogo mais rendilhado da Noruega.

«São adversários diferentes. Acho que a Noruega tem um jogo mais parecido com o nosso, um jogo mais curto, com bola no pé. A Roménia é forte a sair no ataque rápido. Por isso, é isso que eu espero neste jogo, num excelente estádio, com um excelente relvado, esperemos que com um grande ambiente também, para que seja um bom teste para nós», considerou.

Quanto à seleção portuguesa, o técnico comentou que há jogadores com maior experiência e outros com menos, salientando a importância de trabalhar a parte coletiva.

«Há um grupo de jogadores com mais experiência no escalão do que outros. É nesse misto de maior e menor experiência aqui connosco que vamos desenvolvendo o que queremos para a nossa equipa. O que nós tentamos é que dentro de campo consigam equilibrar-se naquilo que é a ideia de jogo, pensarem todos da mesma forma e disputarem o jogo com a qualidade que normalmente metemos em campo», vincou.

Rui Jorge disse ser importante «que os jogadores deixem sempre uma boa imagem, que pratiquem bom futebol e tenham uma boa postura».

«Não consigo colocar a classe que devemos ter de parte. Quero que joguem bem, quero que demonstrem a qualidade que têm e que o jogador português tem e que tenham a postura que devemos ter. Tem sido assim ao longo destes 11 anos. As pessoas devem orgulhar-se, e quero que se orgulhem da forma como eles estão em campo: respeitando o adversário e colocando toda a sua qualidade em campo», declarou.

Relativamente às mudanças no setor defensivo, fruto de algumas ausências forçadas na convocatória, Rui Jorge considerou natural, frisando que a equipa está preparada para jogar a alto nível.

«É a realidade deste espaço de seleção nacional sub-21. Tentamos prevenir essa situação, o trabalho que fazemos é sempre com uma perspetiva futura e andamos a trabalhar nisto há quatro anos nesta geração. Vamos continuar, independentemente de nos faltar o [Tiago] Djaló, o João [Mário]. Vamos continuar a trabalhar e a dar oportunidades. Eu digo sempre isto: não está o [Tiago] Djaló, não está o [Gonçalo] Inácio, não está o António [Silva], é a hipótese do [André] Amaro, do [Tomás] Araújo e do [Alexandre] Penetra de jogarem», assinalou.

Portugal defronta a Roménia na sexta-feira, a partir das 17h00, em Bucareste.