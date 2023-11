Gabriel Brás foi chamado pela primeira vez à seleção nacional de sub-21 para substituir Rafael Fernandes, informou a Federação Portuguesa de Futebol.



A ausência de Rafael Fernandes abriu assim espaço para a estreia absoluta do jogador de 19 anos do FC Porto nas convocatórias de Rui Jorge. O defesa do Arouca está lesionado e por isso, não poderá ser opção para o jogo contra a Grécia, da fase de apuramento para o Campeonato da Europa da categoria.



A seleção portuguesa de sub-21 concentra-se esta segunda-feira, em Lagos, no Algarve e tem o primeiro treino agendado para as 17h00. O duelo com a Grécia está marcado para a próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, em Tripoli.

Eis a lista completa:

Guarda-redes: Francisco Lemos (Atlético CP), João Carvalho (Sp. Braga) e Samuel Soares (Benfica);

Defesas: Eduardo Quaresma (Sporting), Gabriel Brás (FC Porto), Leonardo Buta (Gil Vicente FC), Rafael Rodrigues (Benfica), Renato Veiga (FC Basel 1893), Tomás Esteves (Pisa SC) e Tomás Araújo (Benfica);

Médios: Bernardo Folha (FC Porto), João Marques (Estoril), Mateus Fernandes (Estoril), Paulo Bernardo (Celtic) e Vasco Sousa (FC Porto);

Avançados: Carlos Borges (Ajax), Fábio Silva (Wolverhampton), Francisco Conceição (FC Porto), Henrique Araújo (Famalicão), Pedro Santos (Benfica), Rodrigo Gomes (Estoril Praia), Tiago Tomás (Wolfsburg) e Tiago Morais (Boavista).