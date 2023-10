A Seleção de Sub-21 voltou a golear a Bielorrússia esta sexta-feira, em Barcelos, desta vez por 6-1 (depois dos 5-0 na Arménia), resultado que permite a Portugal reforçar a liderança do Grupo G na corrida para o Euro2025. A equipa comandada por Rui Jorge consentiu o primeiro golo nesta fase de qualificação, mas acaba fazer mais um autêntico passeio, demonstrando que mantém recursos de elevada qualidade, mesmo depois da promoção de João Neves.

Ao primeiro apito do árbitro, o tabuleiro do jogo inclinou-se para a baliza da Bielorrússia num jogo que, tal como tinha acontecido na Arménia, frente a este mesmo adversário, seria praticamente de sentido único.

Desta vez, Rui Jorge apostou em dois laterais de cariz mais ofensivo, com Rodrigo Gomes à direita e Rafael Rodrigues no lado contrário. Dário Essugo também jogou de início, no lugar de João Neves, enquanto Francisco Conceição entrou para o ataque determinado a deixar marca forte neste jogo.

De facto, logo desde o primeiro minuto, o jogador que está cedido pelo Ajax ao FC Porto mostrou ao que vinha, com uma tarde inspirada, a abrir caminho para a área bielorrussa, ora em drible, ora com rápidas combinações com Rodrigo Gomes, outro dos destaques desta tarde.

A Bielorrússia, certamente escaldada pela goleada consentida em setembro, apresentou-se bem fechada, com marcações cerradas, mas sem soluções para travar os constantes desequilíbrios que Conceição provocava à direita. Henrique Araújo deu um primeiro sinal, logo aos 5 minutos, com um remate à trave, enquanto Renato Veiga abriu o marcador, aos 11, na sequência de um cruzamento, lá está, do imparável Xico Conceição.

Estava aberto o caminho para mais uma goleada, mas a Bielorrússia ainda chegou ao empate, contra a corrente do jogo, na sequência de uma bola parada. Canto da esquerda e cabeçada imparável do central Kasarab. Portugal reagiu de pronto, com uma boa circulação de bola e, oito minutos depois, recuperou a vantagem no marcador, no primeiro lance de ataque de Portugal sobre a esquerda. Grande passe de Paulo Bernardo a lançar Rafa Rodrigues que cruza para a entrada fulgurante de Fábio Silva.

Francisco Conceição esteve, entretanto, a receber assistência médica e, por momentos, pareceu que estava limitado, mas logo a seguir desembrulhou o terceiro golo de Portugal, na sequência de um lance individual. O extremo do FC Porto veio, mais uma vez, da direita para o interior da área, fez um túnel a Kasarab e bateu Lapoukhov com o pé direito. Tudo isto em grande velocidade.

Até à meia-dúzia…

Portugal chegava, assim, ao intervalo, com uma vantagem de dois golos e regressou para a segunda parte determinado em marcar mais golos. As oportunidades sucederam-se junto à baliza da Bielorrússia que estava, agora, apenas focada em defender. Em mais um lance do corredor direito, Portugal acabou por chegar ao quarto golo, desta vez com Rodrigo Gomes a cruzar, Fábio Silva não conseguiu segurar a bola e esta sobra para Paulo Bernardo que atira na passada à entrada a área.

Depois deste quarto golo, Portugal levantou o pé, mas sem nunca perder a posse de bola e o total controlo do jogo. O ritmo foi caindo a olhos vistos, mesmo depois das sucessivas mudanças promovidas por Rui Jorge, certamente já a pensar no jogo da próxima terça-feira, com a Grécia, em Guimarães.

Uma delas foi a troca de Paulo Bernardo por Mateus Fernandes que acabaria por assinar o quinto golo, pouco depois de entrar, com uma bomba de fora da área. Faltava a cereja no topo do bolo para Rodrigo Gomes, um dos melhores em campo, que fixou o resultado final em 6-1 com mais um remate forte.

A verdade é que, apesar do primeiro golo consentido, o terceiro triunfo consecutivo já estava mais do que garantido e, tendo em conta o empate entre a Grécia e a Croácia (2-2), Portugal acaba por reforçar a liderança no topo da classificação do Grupo G, agora com mais quatro pontos do que os gregos.