Um tiroteio no final do desfile dos Kansas City Chiefs, pela vitória no Super Bowl, causou pelo menos um morto e entre dez e feridos feridos, adiantou uma fonte da polícia em conferência de imprensa

A mesma fonte garantiu que não há, entre as vítimas, crianças e que duas pessoas já foram detidas.

O tiroteio, refira-se, terminou com o clima de celebração do Dia dos Namorados, ao mesmo tempo que os fãs do Chiefs comemoravam o seu terceiro título do Super Bowl em cinco temporadas.

Os adeptos dos Kansas Chiefs, que venceram os San Francisco 49ers por 25-22, após prolongamento, no Super Bowl realizado no domingo, foram instados a saírem do local o mais rápido possível.

Durante a festa dos Chiefs as atenções estiveram voltadas para a superestrela da música pop Taylor Swift, e sobre se marcaria presença junto do namorado Travis Kelce para o desfile e discursos de vitória.

Sem indícios de Taylor Swift, Kelce esteve acompanhado pela sua mãe, Donna Kelce, a superestrela das mães da NFL, pois o seu filho mais velho, Jason Kelce, joga nos Philadelphia Eagles.