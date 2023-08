O treinador do FC Porto deixa elogios aos reforços do rival Benfica, na antevisão da Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para esta quarta-feira.

«O Benfica trouxe grandíssimos jogadores do futebol mundial: temos de estar preparados, dentro da nossa estratégia, das características da equipa, para levar de vencido o rival», defende Sérgio Conceição.

Apesar do elogio à atuação do rival no mercado, o treinador do FC Porto reclama 50 por cento de possibilidades de vencer o troféu.

«É um dos clássicos mais vividos do mundo, e eu vivi alguns noutros países. Esperamos um jogo difícil, competitivo. Tudo aquilo que é falado durante as férias, na preparação das equipas, deixa de contar quando o árbitro apita. Aí são onze para onze», considera.

«Se olharmos para as primeiras páginas dos jornais, não somos nada favoritos...», acrescenta.