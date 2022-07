O FC Porto e Tondela dão este sábado o pontapé de saída da temporada 2022/23 com a disputa da 44.ª edição da Supertaça Cândido Oliveira no Estádio Municipal de Aveiro que volta a receber a prova pelas 20h45. Um jogo para acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol.

O FC Porto tem várias baixas o plantel, nomeadamente o central David Carmo, contratado ao Sp. Braga por 20 milhões de euros, que se encontra castigado, tal como Diogo Costa, o lesionado Manafá, Fábio Cardoso e Otávio, este quarteto por cânticos insultuosos contra o Benfica.

A formação comandada por Sérgio Conceição tem, segundo o próprio, a «obrigação» de ganhar, face a um conjunto que caiu para o segundo escalão, numa época 2021/22 em que foi finalista da Taça de Portugal, e está impedido de contratar jogadores.

Em Aveiro, os adeptos portistas poderão ter a oportunidade de ver a estreia oficial do brasileiro Gabriel Veron (ex-Palmeiras), num conjunto que viu partir vários protagonistas da «dobradinha» de 2021/22, como Vitinha, Fábio Vieira, Mbemba e Francisco Conceição.

Se o FC Porto, que procura a 25.ª vitória consecutiva de um «grande» na prova, só terá uma cara nova, o Tondela não tem nenhuma, face à impossibilidade de contratar reforços, por culpa do «caso Khacef», sendo a única novidade o treinador Tozé Marreco, recrutado ao Oliveira do Hospital, da Liga 3.

Confira os onzes prováveis na galeria associada