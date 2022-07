O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, diz que há «gente capaz no clube» para lidar com as situações do mercado de transferências, atirando para os responsáveis do clube considerações sobre se a venda do médio português Vitinha para o Paris Saint-Germain foi, ou não, um bom negócio.

«Não sou dirigente para saber se é um bom ou mau negócio determinado jogador sair ou entrar. Sou treinador, treino os que cá estão, há gente capaz no clube e que tem-no demonstrado ao longo de 40 anos, nomeadamente o presidente, tudo passa essencialmente por ele, a liderar um clube e uma direção que trata desses assuntos», referiu Conceição, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira.

Antes desta afirmação, Conceição preferiu apontar o foco à primeira final e ao primeiro título em disputa na nova época, demonstrando respeito por um Tondela que já foi adversário na final da Taça de Portugal (o FC Porto venceu no Jamor por 3-1) e que acabou por descer à II Liga para 2022/23.

«Vamos apanhar um Tondela difícil, praticamente a mesma que jogou contra nós há mês e meio, com um treinador diferente. Saiu uma ou outra peça, mas não perdeu um espírito interessante e com certeza o meu foco é amanhã e no adversário que temos pela frente, no que faz nos diferentes momentos, no que é o novo treinador, o Tozé Marreco, à frente desta equipa. Nos jogos de preparação que fez e estivemos atentos, fez jogos competentes contra equipas da I Liga. Isso, por si só, diz da competência do seu treinador e da equipa. A minha energia nestas semanas foi toda para o que posso controlar, o balneário os jogadores, o meu trabalho», afirmou.

Já depois de ter lançado o provável onze inicial do Tondela, Conceição deixou mais uma nota sobre a dificuldade do jogo. «As equipas estão bem apetrechadas e com gente muito capaz, não espero nenhum jogo fácil e cabe-nos ter respeito e humildade, é a base para ganhar», considerou.

O FC Porto-Tondela tem início às 20h45 de sábado, no Estádio Municipal de Aveiro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.