O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, crê que o futebolista brasileiro Gabriel Veron, um dos reforços dos azuis e brancos para 2022/23, vai afirmar-se no campeonato português e no futebol europeu, mas que o tempo de adaptação vai depender do que for demonstrado nos treinos e nos jogos.

«Se vai demorar muito ou não [ndr: a integração], depende do que ele demonstrar. O Veron foi contratado, à imagem de outros jogadores jovens de grande potencial, para vir para o nosso campeonato, nomeadamente para o FC Porto. Exatamente por ser jovem precisa do seu tempo de adaptação, mas tem tudo, à imagem de outros, para afirmar-se no nosso futebol, não só no campeonato português, mas na Europa, onde existem as melhores equipas do mundo e o FC Porto está incluído», começou por dizer Conceição, que justificou, no plano desportivo, a contratação do ex-Palmeiras, que assinou até 2027.

«Não estava à espera de ele chegar para olhar para aquilo que é a sua qualidade. Para vir para aqui, para ser contratado, é porque eu conhecia essas qualidades e, a partir desse momento, é uma questão de tempo e adaptação, pode ser uma semana ou um mês, depende do que ele mostrar diariamente», referiu Conceição, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, para a Supertaça.

O FC Porto-Tondela tem início às 20h45 de sábado, no Estádio Municipal de Aveiro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.