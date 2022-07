O FC Porto oficializou nesta sexta-feira o novo reforço, Gabriel Veron.

O avançado ex-Palmeiras assina até 2027 e herda a camisola 7, que na temporada transata foi usada por Luis Díaz.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o futebolista brasileiro chega à Invicta a troco de 10,25 milhões de euros, sendo que o Palmeiras fica com 10 por cento do passe.

O jogador de 19 anos, refira-se, aterrou esta manhã, pouco antes do meio dia, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, acompanhado da namorada, tendo sido recebido pelo vice-presidente dos dragões Vítor Baia.

Na última madrugada, o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, foi questionado sobre a comparação que fez entre Veron e Neymar, em 2020, tendo ainda garantido que a opção por vender o jovem não foi sua.

Com toda a formação no Palmeiras, Veron estreou-se pela equipa principal do emblema de São Paulo em 2019, ano em que foi eleito o melhor jogador do Campeonato do Mundo de Sub-17, conquistado pelo Brasil. O avançado, que pode alinhar nas três posições do ataque, também já conta com duas Taças dos Libertadores (2020 e 2021), uma Supertaça sul-americana (2022), uma Taça do Brasil (2020) e dois campeonatos estaduais paulistas (2020 e 2022) no currículo.

Em 2022, apontou dois golos e contribuiu com seis assistências, em 35 jogos.

